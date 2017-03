Xách dao xông vào trụ sở công an đòi “xử” cán bộ

Bị tuýt còi do không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Văn Hải (ở Hà Nội) và Tống Xuân Hoàng (ở Hưng Yên) đã ném gạch vào tổ công tác công an phương song vẫn chưa “hả dạ” bèn mang dao xông vào trụ sở công an phường đòi “xử” cán bộ công an.

Ngày 6-8, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 người mang hung khí vào trụ sở Công an phường Yên Sở (thuộc quận Hoàng Mai) nhằm truy sát cán bộ chiến sĩ công an. Từ trái qua: Tống Xuân Hoàng và Nguyễn Văn Hải

Hai người bị bắt giữ gồm: Tống Xuân Hoàng (18 tuổi, ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hải (22 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Hải là chú họ của Hoàng.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng ngày 5-8, tổ cảnh sát trật tự (Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) đang làm nhiệm vụ trên đường vành đai 3 (gần hồ Yên Sở) thì phát hiện Hoàng đang điều khiển xe máy chở Hải lưu thông từ Hưng Yên về Hà Nội trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác liền tuýt còi ra hiệu lệnh dừng xe.

Thấy vậy, Hải liền đổi lái cho Hoàng và lập tức quay xe bỏ chạy. Tuy nhiên, đi được một đoạn, Hải dừng xe, nhặt mấy viên gạch bên đường rồi quay lại. Khi xe đến gần tổ công tác, Hải liền vung gạch ném thẳng vào các cảnh sát song không trúng ai rồi phóng xe chạy mất.

Về đến Đền Lừ (khu vực nhà Hải), hai chú cháu Hải thấy “chưa thỏa tức” bèn bàn nhau quay lại để “xử lý” những người vừa “dám” tuýt còi mình. Khi Hải và Hoàng trở lại nơi vừa bị tuýt còi thì tổ công tác đã về nghỉ.

Tìm hiểu, biết đây là tổ công tác Công an phường Yên Sở, Hải và Hoàng bèn phóng xe đến thẳng trụ sở Công an phường Yên Sở để tìm. Đến đây, Hoàng nổ sẵn xe máy đứng chờ còn Hải một mình xông vào với con dao găm sẵn trong người.

Được cán bộ trực ban là Trung úy Trịnh Thanh Tùng mời vào phòng trực ban làm việc, Hải không nói không rằng, vung dao lên đe dọa. Trung úy Tùng lập tức lao vào áp sát. Trong khi giằng co, Trung uý Tùng đã bị Hải đâm trúng 2 nhát vào bả vai trái và lưng.

Đúng lúc này thì Trung tá Mai Sỹ Hùng (Phó trưởng Công an phường Yên Sở) lao vào giải cứu đồng đội và khống chế kẻ côn đồ. Ở ngoài thấy Hải bị bắt, Hoàng liền phóng xe máy chạy mất. Được cơ quan công an vận động, đến chiều cùng ngày, Hoàng đã ra trình diện.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Hải và Hoàng khai nhận, trước khi đi về Hà Nội cả hai đã uống rượu ở Hưng Yên nên không kiềm chế được bản thân, dễ bị kích động, dẫn đến hành động trên.

Hiện cơ quan Công an quận Hoàng Mai đang lập hồ sơ để xử lý Hải và Hoàng. Theo N.Quyết (NLĐO)