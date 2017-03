Xâm hại bé gái 12 tuổi rồi... xin cưới

Đặc biệt hơn, sau khi vụ việc bị phát hiện, phía gia đình hung thủ "xin" được cưới cô gái cho dù thiếu nữ này đang ở tuổi vị thành niên...

Tiếp chuyện với phóng viên, cháu H.N.T.P.L (SN 1999, đang là học sinh lớp 6 trên địa bàn Bình Chánh, TP.HCM) kể: Trước Tết năm 2011, cháu liên tục nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại và tin nhắn của Nguyễn Quốc Thanh (SN 1990, ngụ tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) để làm quen.

Đầu tháng 5/2011, Thanh lại tiếp tục gọi điện, nhắn tin cho L, rủ cháu ra ngoài đi chơi. Một lần, Thanh dụ dỗ cháu L ra được ngoài bãi đất trống nằm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B. Tại đây Thanh đã khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu. Sau khi thỏa mãn xong thú tính Thanh còn đe dọa, "nếu mày nói cho ai biết tao sẽ cắt cổ mày, vứt xác xuống mương. Nếu gia đình mày biết thì tao sẽ giết chết cả nhà".

Theo cháu L, những lần tiếp theo Thanh liên tục nhắn tin, gọi điện bắt cháu phải đi chơi và xâm hại tình dục. Đầu tháng 6/2011, sau khi bắt cháu ra ngoài, Thanh thủ sẵn bịch sữa trong người rồi đưa cho cháu uống. "Thấy anh Thanh đưa cho bịch sữa con không nghi ngờ gì nên uống, nhưng khoảng ít phút sau thì thấy đầu choáng váng, toàn thân thấm mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì thấy Thanh ngồi bên cạnh cười, con hỏi thì Thanh không nói gì" - L cho hay.

Cũng theo thiếu nữ 12 tuổi, khoảng 1 tuần sau, Thanh gọi điện lại cho cháu và nói rằng, "mày biết bịch sữa hôm trước có gì bên trong không, đó chính là "thuốc tình dục" tao mua bên quận 8 về cho mày uống đó".

Táo tợn hơn, khoảng 18h ngày 8/6/2011, sau khi biết cháu L ở nhà một mình, Thanh liền chạy xe xuống nhà "bắt cóc" cháu L về nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm. Đến 5h sáng ngày 9/6, Thanh mới đưa cháu về và tiếp tục có những lời lẽ hăm dọa cháu.

Cũng theo chị H. (mẹ cháu L.) sau khi chị gửi đơn đến công an thì gia đình Thanh liền xuống nhà "xin" được cưới cháu L nhưng bị từ chối. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, anh trai của Thanh cũng xác nhận, gia đình Thanh muốn gửi số tiền 50 triệu đồng coi như là mức bồi thường cho cháu L. nhưng gia đình chị H. không đồng ý.

Trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, Thượng tá Nguyễn Văn Qúy - Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh cho biết: "Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân chúng tôi đã vào cuộc điều tra. Theo đó khi làm việc với Công an xã Vĩnh Lộc B thì được biết, hiện Thanh không có mặt tại địa phương. Công an huyện đang làm thủ tục đưa cháu L đi giám định pháp y".

Theo Hưng Nguyên GiadinhNet)