Xâm hại cháu bé 7 tuổi, giấu xác xuống hố sâu

Chiều 20-11, lò gạch Út Anh ở ấp 3A, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, Bình Dương xảy ra vụ một bé gái 7 tuổi mất tích hết sức bí ẩn.

Một vụ mất tích bí ẩn

Sáng 21-11, anh Trần Long Tuân (29 tuổi, ngụ Thới Bình, Cà Mau) là công nhân của lò gạch chạy đến trụ sở Công an xã Khánh Bình trình báo: Con gái của vợ chồng anh là Lê Thị Yến Nhi, 7 tuổi, từ chiều hôm trước bỗng dưng mất tích. Tối hôm đó, gia đình đã tỏa đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Chiều 20-11, anh Tuân theo xe chở gạch đi giao cho khách hàng. Mấy ngày trước tự dưng bé Nhi thường hay hốt hoảng kêu thất thanh, vì vậy chị Lê Thị Hạnh (vợ anh Tuân) không đi làm mà ở nhà chăm sóc con. Chị vừa ngả lưng xuống võng trong phòng số 4 cho đứa con nhỏ bú thì bé Nhi xin phép mẹ sang phòng số 1 coi tivi.

Một lúc sau, chị Hạnh chạy qua phòng số 1 tìm con nhưng không thấy con ở đó. Hốt hoảng chị tất tả đi tìm con ở các phòng tại khu dành cho công nhân lò gạch ở nhưng vẫn không thấy.

Có nhiều giả thuyết đặt ra về sự mất tích này. Giả thuyết mất tích vì bị cướp thì không có cơ sở vì trên người bé không có đeo nữ trang hay vật gì có giá trị.

Ngày 22-11, anh Tuân cùng người thân trong gia đình lại tiếp tục cuộc tìm kiếm. Đến gần 11h trưa có người la toáng lên khi phát hiện thấy một cái gì đó màu đỏ giống như bộ đồ bé Nhi mặc trước lúc mất tích, vật màu đỏ ấy nằm dưới vực sâu cách lò gạch chừng 500 mét.

Thủ phạm là yêu râu xanh

Người phát hiện ra thi thể bé Nhi là ông Lê Văn Hoài, 54 tuổi là ông ngoại của bé Nhi. Khi ông đi ngang qua một cái hố thì phát hiện phía dưới có vật gì màu đỏ (khi mất tích bé Nhi cũng mặc bộ đồ màu đỏ). Ông tới gần xem thì phát hiện một xác người đã chết, đó chính là cháu của ông.

Sự việc ngay lập tức được báo lên Công an. Quá trình xác minh, sàng lọc các đối tượng trước đó, Công an xã Khánh Bình có nhận đuợc nguồn tin: tối hôm xảy ra vụ mất tích bé Nhi, tại phòng số 1, nơi cháu đến coi tivi, ngoài một cậu bé trạc tuổi cháu còn có hai người đàn ông khác, một già một trẻ đang ngồi nhậu. Khi mọi người báo mất tích thì một trong hai người này không đi tìm.

Sau khi phát hiện xác bé Nhi, Công an lập tức điều hai đối tượng này về trụ sở làm việc. Sự việc đuợc báo cáo lên Công an huyện Tân Uyên, Trung tá Phùng Văn Sinh, Phó trưởng Công an huyện trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án.

Khoảng 15h ngày 22-11 (tức là 4 giờ đồng hồ sau khi tìm thấy xác nạn nhân) qua quá trình đấu tranh, tên Lâm Thịnh (20 tuổi, ngụ Mỹ Tú, Sóc Trăng) đã cúi đầu nhận tội.

Thịnh từ dưới quê Sóc Trăng lên Bình Dương làm việc ở các lò gạch. Thịnh về làm ở lò gạch Út Anh khoảng 5 ngày nên chưa kịp đăng ký tạm trú tại địa phương. Thịnh khai ngày 20/11, hắn cùng ông Thạch Hiệp đi thu tiền gạch.

Đến 9h sáng, họ ghé vào lò gạch Hạnh Phúc tại xã Khánh Bình để nhậu. Nhậu đến 5h chiều thì cả hai về, sau đó có ghé quán mua thêm một ít mồi nữa về nhà nhậu tiếp.

Khi về nhà trọ, ông Hiệp đem mồi sang phòng số 1 của Thịnh nhập tiếp. Thịnh rót rượu cho ông uống rồi nói "muốn đi toilet". Ra ngoài hắn lén bế bé Nhi đi ra phía sau đưa bé lên bậc cao.

Thịnh bồng bé Nhi đi ra chỗ gò mối cách khu nhà trọ khoảng 150 mét rồi hắn đặt bé Nhi xuống và thực hiện hành vi đồi bại.

Bé Nhi khóc, tên Thịnh dùng khăn mang theo siết cổ bé. Hắn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại, sau đó mang xác bé vứt xuống hố sâu cách lò gạch chừng 500 mét rồi lấy cỏ lấp lại hòng che đậy để mọi người khỏi phát hiện.

Sau khi gây án xong, tên Thịnh đi về phòng trọ. Lúc chị Hạnh hô hoán mất con mọi người chạy đi tìm, không có Thịnh ở phòng trọ nhưng ai cũng nghĩ hắn đang đi vệ sinh.

Sáng 21-11, Thịnh rời khỏi lò gạch đi đâu từ rất sớm, cũng không ai để ý vì Thịnh là người mới, việc làm chưa ổn định.

Xác định được tính chất nghiêm trọng của vụ án, lực lượng Công an các cấp đã quyết tâm phá án trong thời gian ngắn nhất. Sau thời gian quanh co chối tội, tên Lâm Thịnh đành cúi đầu nhận tội.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.