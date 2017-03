Xâm phạm chỗ ở người khác, cả nhà bị khởi tố

Ngày 1-4, Công an thị xã Tân An (Long An) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Đinh Thị Hương và hai người con về tội xâm phạm chỗ ở của công dân.

Cùng ngày, cơ quan này cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam 60 ngày đối với bà Hương và một người con để điều tra, người còn lại được cho tại ngoại. Trước đây, bà Hương kết hôn cùng ông Nguyễn Văn Ngọc, có hai con chung, đến năm 2000 thì bỏ đi. Năm 2002, ông Ngọc sống như vợ chồng với người khác và họ đã mua nhà đất để ở tại xã Hướng Thọ Phú (thị xã Tân An). Cuối năm 2007, khi ông Ngọc mất, bà Hương cùng hai con quay về bắt người vợ hai phải giao nhà đất. Người vợ hai xin được chia một phần nhưng mẹ con bà Hương không đồng ý. Ngay sau đó, được sự trợ giúp của bà Nguyễn Thị Mười, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã (em ông Ngọc), toàn bộ giấy tờ nhà đất đứng tên ông Ngọc được nhanh chóng chuyển sang tên hai người con. Người vợ hai gửi đơn ra tòa, trong thời gian chờ tòa xét xử thì mẹ con bà Hương huy động hàng chục người kéo tới san bằng căn nhà và đuổi người vợ hai ra đường. HỮU DANH