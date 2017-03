Xăm trổ thiếu tiền, đi trộm xe máy

Chiều 10-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ tên Lê Văn Hòa (29 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, tối 9-10, anh Sơn Tộc (25 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đến Công an phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) trình báo bị kẻ lấy trộm xe máy hiệu Yamaha Exciter (trị giá hơn 40 triệu đồng) đang dựng trước cửa phòng trọ. Chiếc xe này, Tộc vừa mua ở cửa hàng bán xe máy, chưa có biển kiểm soát.



Nghi can Hòa với hình xăm trổ và chiếc xe máy.

Ngay sau đó, Công an phường Bình Hòa tổ chức huy động lực lượng khoanh vùng và truy tìm đối tượng. Khi tổ tuần tra đến khu phố Đồng An 2 (phường Bình Hòa) thì phát hiện thanh niên xăm trổ đầy mình điều khiển xe hiệu Yamaha Exciter với nhiều biểu hiện khả nghi.



Thấy đặc điểm nhận dạng của chiếc xe đúng với mô tả của nạn nhân, lực lượng công an đã ập vào bắt giữ. Lúc này Hòa dùng tay chống trả quyết liệt nhưng bất thành. Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận do xăm trổ “rồng phượng” thiếu nhiều tiền nên trộm xe máy để bán.