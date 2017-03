Xây am hành nghề bói toán

Theo bà Hiếu, việc lợi dụng tự do tín ngưỡng để “buôn thần, bán thánh” trục lợi là điều không thể chấp nhận được.



Trước đó, người dân phản ánh đến báo rằng ông Nhì xây am ngay cạnh đường lộ hành nghề coi bói, cúng giải hạn gây mất trật tự nhưng chính quyền xã không biết…

Theo tìm hiểu thực tế, ông Nhì xây am thờ chừng 100 m2 trong khuôn viên hơn 500 m2 nhà ông. Trước am đặt bốn tượng Phật to, bên trong thờ thánh, thần… khói hương nghi ngút. Khi chúng tôi đến nơi (rằm tháng Giêng), có nhiều người chờ “thầy” coi bói.