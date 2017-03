Xây hầm bí mật để chứa thuốc lá lậu

2 “đầu nậu” Nguyễn Văn Dũng và Phùng Thị Nhan

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 13/7, công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đã tiến hành kiểm tra nhà số C10/19 ấp 3A, xã Vĩnh Lộc A do Lê Thị Phượng làm chủ. Tại nhà của Phượng, công an phát hiện tổng cộng 5.480 gói thuốc hiệu Jet và Hero.

Trong lúc công an đang lập biên bản tạm giữ tang vật tại nhà Phượng, thì Phùng Thị Nhan tìm đến kêu Phượng trả tiền mua thuốc lá, do đó công an đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với Phượng và Nhan.

Khai thác tại chỗ, Nhan khai nhận là đầu mối cung cấp thuốc lá lậu cho Phượng, và chị ruột Phượng là Lê Thị Kỷ (50 tuổi). Từ lời khai này, công an tiếp tục khám xét nhà Kỷ ở cách đó khoảng 50 mét thì phát hiện trong nhà Kỷ có một căn hầm bí mật dưới giường ngủ chứa 8.350 gói thuốc lá lậu hiệu Jet và Hero.



Qua đấu tranh khai thác, “bà trùm” Phùng Thị Nhan khai nhận mua thuốc lá nhập lậu từ Campuchia, sau đó bán lại cho Phượng và Kỷ.