Xảy ra thêm hai trường hợp tử vong tại nhà nghỉ

Công quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội xác minh làm rõ về cái chết của chị Phạm Thị Hương, hiện tạm trú tại 406/139 Lĩnh Nam.

Vào hồi 17h30 ngày 4/9, chị Hương cùng bạn trai, hiện chưa rõ nhân thân, vào thuê phòng tại nhà nghỉ Đức Phượng (tổ 1, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai).

Khoảng 5 phút sau, bạn trai bế chị Hương xuống kêu cấp cứu và cùng chủ nhà nghỉ đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn. Chị Hương đã tử vong trên đường đi. Bạn trai của Hương ngay sau đó cũng bỏ đi.

Trường hợp thứ hai, vào 9h50 ngày 5/9, Bệnh viện Thanh Nhàn báo Công an phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có anh Nguyễn Văn Lương đưa vào phòng cấp cứu một nam giới trạc 25-30 tuổi. Khi các bác sĩ kiểm tra thì thanh niên này đã chết.

Qua xác minh, Công an phường Chương Dương bước đầu làm rõ, vào khoảng 11h ngày 4/9, thanh niên trên đã thuê phòng 101 của nhà nghỉ Ngọc Anh (ở 851 đường Hồng Hà), do anh Nguyễn Văn Lương làm chủ. Do không có chứng minh thư nên nhân viên không đăng ký sổ đăng ký tạm trú.

Đến 0h5 cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ Ngọc Anh phát hiện thanh niên này đã treo cổ tự tử trong phòng nghỉ. Anh Nguyễn Văn Lương cùng nhân viên đã đưa thanh niên này đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, song thanh niên đó đã chết khi đến bệnh viện.

Công an quận Hoàn Kiếm đang hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân chết, tên tuổi, địa chỉ của nạn nhân.

Theo T.Hoa (HNMO)