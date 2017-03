Xe 16 chỗ ngồi chở súng cùng nhiều hung khí

Ngày 19/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hồi 21h ngày 17/8, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC67), Công an tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km 41+800 QL18 gồm 4 đồng chí do Thượng úy Tạ Xuân Việt - Tổ trưởng, phát hiện xe ôtô BKS 33M-2625 (loại xe 16 chỗ ngồi) do Nguyễn Văn Ngọc (22 tuổi, trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành) điều khiển, trên xe chở 3 người. Bao gồm: Bùi Trọng Khánh, 37 tuổi; Phạm Văn Thủy, 30 tuổi, đều trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành và Phạm Tiến Toàn, 24 tuổi, trú tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra được biết: Nguyễn Văn Ngọc không có giấy phép lái xe; kiểm tra đối tượng Bùi Trọng Khánh phát hiện trong người có tàng trữ 1 khẩu súng ngắn và 4 viên đạn trong băng (loại súng chưa xác định); trên xe có nhiều công cụ, phương tiện, gồm: 1 dao tự chế hàn ống tuýp dài 1,2m, đèn pin, khoan máy, kìm các loại, tuốc vít…; tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm, bàn giao các đối tượng, phương tiện, tang vật cho Công an thị xã Chí Linh điều tra xác minh làm rõ, lập hồ sơ xử lý...





Theo X.M (CAND)