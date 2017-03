Xe 7 chỗ đối đầu xe container, tài xế chết thảm

Vào khoảng 16h ngày 27/6, trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn đi qua xóm 9, xã Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Cú đâm trực diện với tốc độ cao đã khiến đầu xe 7 chỗ hoàn toàn biến dạng

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, chiếc ô tô 7 chỗ BKS 33M-2456 do tài xế Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1967, trú tại xã Giang Sơn Đông, Đô Lương, Nghệ An) điều khiển đang chạy trên đường bỗng mất lái, lấn sang phần đường đối diện. Đúng lúc đó, chiếc container BKS 30F-9668 kéo theo rơ-moóc 29R-1160 do tài xế Phạm Khắc Đôn (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển cũng vừa chạy tới.

Cú đâm trực diện khiến xe 33M-2456 bị bật trở lại hàng chục mét, toàn bộ phần đầu xe hoàn toàn biến dạng. Tài xế Nguyễn Trọng Tuấn tử vong tại chỗ. Phần máy của xe container cũng hư hỏng nặng, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.





Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Hoàng Lam (Dân trí)