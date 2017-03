Xe ben mất lái tông hai xe máy khiến một phụ nữ bị thương

Trước đó, xe ben mang BKS 61K 6508 (chưa rõ tài xế) chạy từ đường Bùi Văn Bình đến chợ Hàng Bông thì mất kiểm soát. Do mất lái nên xe ben tông liên tiếp hai xe máy trước mặt.



Hiện trường vụ tai nạn

Được biết, hai người điều khiển xe máy là anh Phạm Văn C. (SN 1984, quê Thanh Hóa) và chị Đỗ Thị H. (SN 1982, ngụ phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một). Tai nạn xảy ra anh C. may mắn thoát chết. Còn chị H. bị cuốn dưới gầm xe ben. Người dân liền truy hô và đưa chị H. đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu.

Tại hiện trường, hai xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng. Xe máy của nạn nhân H. bị cuốn sâu vào gầm xe tải. Từ vị trí vụ tai nạn đến điểm xe ben dừng cách nhau hơn 10 mét.

CSGT TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Nam Ngân