Xe buýt cán chết 1 thiếu niên

Hiện trường vụ tai nạn khiến em Tấn chết thảm

Tai nạn trên vừa xảy ra lúc 11 giờ 45 phút trưa 11-5 trên đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM. Nạn nhân là em Phạm Ngọc Tấn (SN 1995, ngụ phường Trường Thọ, Thủ Đức).

Lúc đó, xe máy 53X5 – 9082 do Tấn điều khiển chạy từ hướng chợ Thủ Đức ra Xa lộ Hà Nội. Khi đến trước nhà thiếu nhi quận Thủ Đức thì va vào xe đạp điện do em Kiều Thị Minh Thư (SN 1993, ngụ phường Phước Long B, quận 9) chạy ngược chiều.



Cú va chạm làm cả hai té ngã, đúng lúc này xe buýt 53N – 5291 do tài xế Lưu Hoàng Minh (SN 1957, ngụ Long An) điều khiển chạy cùng chiều với xe Tấn không thắng kịp nên cán ngang đầu làm Tấn chết tại chỗ. Còn em Thư may mắn té sang phần đường bên kia nên chỉ bị xây xát.



Sau tai nạn, tài xế xe buýt đã đến trình diện tại Công an phường Bình Thọ cách đó 100m. Hiện vụ việc đang được CSGT quận Thủ Đức xử lý.