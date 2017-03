Xe buýt lại đụng chết người tại TP.HCM

Khi chạy đến trước số nhà C10/28 đại lộ Nguyễn Văn Linh, xe máy của anh Phước bất ngờ va chạm với xe buýt 53N-5973 đang chạy cùng chiều (xe buýt chạy tuyến Bến Thành - Nguyễn Văn Linh - Bến xe Miền Tây). Cú va chạm làm anh Phước loạng choạng tay lái, ngã xuống đường rơi vào bánh xe buýt và bị đụng chết tại chỗ. Con trai anh Phước may mắn văng ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ. Một số người chứng kiến cho biết: Tài xế xe buýt đang lưu thông bất ngờ tấp nhanh vào phần đường của xe máy và va chạm với xe của anh Phước nên gây ra vụ tai nạn giao thông trên. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã đến công an trình diện. Hiện Công an huyện Bình Chánh đang điều tra làm rõ.