Xe buýt mất lái tông gảy cột điện, húc xe ôm xuống sông

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đầu giờ chiều nay (16-7), trên quốc lộ 1A (đoạn qua cầu Yên Lý, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An), xe buýt Đông Bắc mang BKS 37B- 017.48 chạy hướng Nghệ An- Thanh Hóa, đâm gãy cọc biển báo Cầu Yên Lý.



Hiện trường vụ tai nạn.

Chưa dừng lại ở đó, xe buýt vẫn lao nhanh đâm gãy cột điện bên quốc lộ 1A rồi đâm vào anh Lê Đức Thanh (48 tuổi, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) - tài xế xe ôm. Cú đâm mạnh khiến anh Thanh bay xuống sông. Nhiều người liền nhảy xuống vớt, cứu, đưa anh Thanh lên bờ, nhưng anh đã tử vong.



Lúc xảy ra vụ tai nạn, trên xe buýt ít hành khách. Vụ tai nạn làm chiếc xe máy của anh Thanh hát hỏng dưới gầm xe buýt, chiếc cột điện bị gãy gập, phần đầu xe buýt bị hư hỏng nặng.



Anh Lê Đức Thanh bị xe buýt đâm bay xuống sông, tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Đội CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường phân luồng tránh ách tắc giao thông kéo dài và lập biên bản hiện trường, điều tra vụ tai nạn.