Xe buýt trợ giá bị xe ben húc rơi xuống kênh

Khoảng 7 giờ sáng 23-2, khi đang lưu thông trên đường qua kênh Đò Xu (giáp ranh giữa quận Cẩm Lệ và Hải Châu, TP Đà Nẵng), xe buýt trợ giá của TP Đà Nẵng Quảng An 1 mang biển số 43B-030.01 đã bị xe ben húc rơi xuống kênh. Các lực lượng chức năng đã huy động xe cẩu đến để cẩu xe buýt này.



Xe buýt trợ giá bị xe ben húc rớt kênh. Ảnh: FB Quản lý đô thị.

Theo ông Đặng Nam Sơn, Giám đốc Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng cho hay: “Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý. Theo đó, khi đang lưu thông thì xe buýt trợ giá của TP bị xe tải ben húc từ phía sau khiến xe rơi xuống kênh”.

Ông Sơn cho biết thêm, danh tính tài xế xe ben và các thông tin liên quan đến xe này đã được công an thụ lý để tiếp tục làm rõ. “Rất may là trên xe buýt không có người và tài xế, phụ xe đều không bị gì. Không có ai bị thương. Hiện cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân”, ông Sơn nói với Pháp Luật TP.HCM.



Chiếc xe tải được cho là đã húc xe buýt rơi xuống kênh. Ảnh: FB Quản lý đô thị.

Trước đó, sáng 10-12-2016, Đà Nẵng khai trương đưa vào hoạt động 5 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn, gồm: Nguyễn Tất Thành – Xuân Diệu; tuyến số 7: Xuân Diệu – Phạm Hùng; tuyến số 8: Thọ Quang – Phạm Hùng; tuyến số 11: Xuân Diệu – Siêu thị Lotte Mart và tuyến số 12: Thọ Quang – Trường Sa.

Trung tâm Điều hành Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng trực thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố là đơn vị quản lý hoạt động; Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 là đơn vị vận hành 5 tuyến xe buýt này.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, việc TP Đà Nẵng có chủ trương phát triển hệ thống giao thông công cộng (trong đó có xe buýt) là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Tuy nhiên, cách vận hành, tổ chức, tuyên truyền và các giải pháp để phát triển hệ thống xe buýt trợ giá này chưa tốt nên dù đã khai trương từ lâu nhưng vẫn rất ít người dân, cán bộ công chức viên chức tham gia.