Xe buýt vượt đèn đỏ, tông 1 phụ nữ nguy kịch

Vụ tai nạn xảy ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 1-7 trên Quốc lộ 1A, tại giao lộ đường dẫn vào cổng khu chế xuất Linh Trung, Thủ Đức - TPHCM.



Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe buýt tuyến 33 Bến xe An Sương- Suối Tiên BKS 53N-6963 do tài xế Huỳnh Minh Khánh ( 36 tuổi, quê Trà Vinh) lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ ngã tư Ga đi Suối Tiên.



Khi đến địa điểm trên, mặc dù tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng tài xế Khánh vẫn cố tình vượt đèn đỏ và tông mạnh vào xe máy BKS 61S2-7480 do Nguyễn Bá Linh ( 25 tuổi, ngụ Nghệ An) chở theo một phụ nữ (chưa rõ danh tính).



Lực tông mạnh khiến hai người ngồi trên xe bị hất văng xuống đường, anh Linh may mắn chỉ bị xây sát nhẹ còn chị Linh bị đập đầu xuống đường, bất tỉnh tại chỗ; chiếc xe máy của nạn nhân bị xe buýt cuốn vào gầm kéo lê gần 10 m.



Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế Khánh dừng lại chuyển người phụ nữ đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.





Theo N. Sỹ (NLĐO)