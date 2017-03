Xe cảnh sát bị lật, một nghi phạm trốn thoát

Được biết chiều 10-11, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức mật phục bắt quả tang vụ đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc dĩa tại xã Tân Thành. Ba con bạc được đưa lên xe Uoát của cảnh sát biển số 86A-0525 về trụ sở công an huyện.

Do xe quá cũ, đường xấu đoạn giáp ranh giữa xã Tân Thành và Tân Thuận, xe bị lật khiến một số cảnh sát áp giải lẫn con bạc bị xây xát nhẹ. Lợi dụng lúc vào trạm xá băng bó, một con bạc đã lẩn trốn. Tuy nhiên, theo Công an huyện Hàm Thuận Nam, danh tính và nhà cửa con bạc này đã được nắm rõ nên cơ quan công an đã thông báo yêu cầu con bạc này ra trình diện.