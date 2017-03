Xe cấp cứu từ thiện của “hai lúa”: Chưa vào vòng quản lý!

TS-BS Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, Tổng Thư ký Hội Hồi sức cấp cứu TP.HCM: Chưa phải xe cấp cứu Theo quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc do Bộ Y tế ban hành đầu năm 2008, một xe cấp cứu chỉ được công nhận khi thỏa mãn ba yêu cầu: trang thiết bị y tế, cán bộ y tế và có chức năng cấp cứu. Vậy những xe cấp cứu của nông dân chỉ mới đạt được điều kiện cần chứ chưa đủ. Hầu hết tài xế “Hai Lúa” chỉ nghĩ đơn giản chuyển bệnh xa thì mới cần có xe chuyên dụng và bác sĩ đi kèm, còn xe cũ chỉ chuyển bệnh từ xã lên huyện thì có vấn đề gì. Đây là một suy nghĩ sai lầm do không hiểu được tầm quan trọng của sơ cấp cứu trong quá trình điều trị. Có những bệnh như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim... nếu không được tranh thủ sơ cứu trong “bốn phút vàng”, nhiều khả năng bệnh nhân sẽ không sống sót đến lúc lên đến bệnh viện huyện. Giả sử có chết xảy ra trên đường chuyển bệnh từ xã đến huyện mà trên xe không có cán bộ y tế theo cùng để nhận định bệnh, nguyên nhân chết thì trách nhiệm thuộc về ai? Hiện tại chưa có một quy định cụ thể nào về xã hội hóa cấp cứu. Đội cấp cứu từ thiện tỉnh An Giang là một mô hình tiên phong sáng tạo và hữu dụng. Tuy nhiên, tổ chức nào dù là từ thiện cũng phải hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Về phần mềm ta có thể du di, chẳng hạn trang thiết bị không cần quá hiện đại, có thể thay bác sĩ bằng y tá nhưng những phần cứng thì bắt buộc phải tuân thủ. Sở Y tế tỉnh An Giang chỉ quản lý về mặt chuyên môn, còn kinh phí hoạt động thì các cơ quan từ thiện phải tự chi trả. Các tổ chức từ thiện vẫn thường trả một khoản lương cho tình nguyện viên, chúng ta cũng có thể áp dụng phương thức này để trả lương cho bác sĩ, y tá và tài xế. Nếu tổ chức nào nhắm không đủ kinh phí trang trải thì có thể ngưng hoạt động một thời gian chờ cơ hội lớn mạnh, còn một khi đã vào sân chơi thì phải tuân thủ luật pháp.