Xe cháy dữ dội, hai người quăng xe tháo chạy

Ngọn lửa cháy dữ dội

Khoảng 15h chiều cùng 8/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), anh Nguyễn Minh Tân (22 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy biển số 63B9 chở theo bạn lưu thông hướng quốc lộ 1 K về Trạm y tế xã Bình An (thị xã Dĩ An, Bình Dương). Khi đến đường Bình Thung (phường Bình An, TX. Dĩ An) thì chiếc xe bất ngờ chết máy và phát hỏa.

Quá hoảng sợ, anh Tân cùng bạn đã tháo chạy khỏi xe. Do ngọn lửa cháy quá lớn nên chiếc xe nhanh chóng cháy rụi, trơ bộ khung sắt.

Khổ chủ nghi ngờ nguyên nhân cháy do lượng xăng đổ đầy trong bình tràn ra ngoài (bởi nắp đậy xăng của xe máy chưa chặt) gặp lửa nên cháy.

Theo Nguyễn Tuấn (info.net)