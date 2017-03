Xe chở gỗ lậu rơi xuống đập tràn, tài xế chết thảm

Vào lúc 18h ngày 15/7, tại đập tràn xả lũ hồ Ea Súp Thượng (thuộc địa phận xã Cư Mlan, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ TNGT khiến tài xế chết thảm.

Theo thông tin từ CSGT Công an huyện Ea Súp cho biết, vào thời điểm trên Nguyễn Mỹ Nga (25 tuổi, trú tại thôn 5, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) điều khiển xe ôtô hiệu Jama 2002 (chưa rõ BKS) chở gỗ từ rừng ra. Khi đến đoạn đường trên, do xe chở nặng, chạy nhanh, mất lái, đã đâm vào lan can của tràn xả lũ, rơi xuống phía dưới đập tràn ở độ cao hơn 14m.

Cùng ngồi trên xe có anh Võ Hữu Nam (23 tuổi, trú tại thôn 8, thị trấn Ea Súp). Anh Nam ngồi sau moóc xe đã kịp nhảy ra trước khi xe lao xuống đập nên thoát chết. Lái xe Nguyễn Mỹ Nga cùng với xe gỗ lao xuống lái xe đã bị gỗ đè, chết ngay tại chỗ.

Qua điều tra ban đầu, toàn bộ số gỗ vận chuyển trên xe đều không có giấy tờ hợp lệ. Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Ea Súp điều tra, làm rõ.





Theo Văn Thành (CAND)