Xe chở gỗ tông vào đống đá sỏi, hai người tử nạn

Thông tin ban đầu cho biết lúc 2 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe trên chạy với tốc độ rất cao trên một số đường phố Tuy Hòa, khi đến đầu đoạn đường đang thi công thuộc đường Độc Lập thì tông vào một đống sỏi đá, khiến hai người trên xe chết tại chỗ. Hai nạn nhân là Nguyễn Văn Đoàn (36 tuổi, ngụ khu phố 3, phường 2, TP Tuy Hòa), Huỳnh Ngọc Trọng (22 tuổi, ngụ thôn Định Thọ, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên).Kiểm tra chiếc xe trên, cơ quan chức năng phát hiện tất cả ghế phía sau đã bị tháo bỏ, bên trong xe đang chở khoảng 2 m3 gỗ, chủ yếu là mằng lăng. Theo một lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa, chiếc xe trên chạy với tốc độ nhanh, đâm nhào vào khu vực thi công khiến gỗ phía sau lao tới, trúng đầu hai người ngồi trên xe. Số gỗ trên xe và chiếc ô tô bị vỡ nát phần đầu đã được đưa đến Công an TP Tuy Hòa để điều tra, làm rõ nguồn gốc.Hiện có thông tin cho rằng chiếc ô tô chở gỗ bị tai nạn khi đang chạy trốn sự truy đuổi của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa cho rằng đơn vị này không hề truy đuổi. Ghi nhận hiện trường ban đầu cho thấy tại đoạn đường trên, đơn vị thi công đã đổ hai đống đá sỏi lớn, nằm chắn hầu hết mặt đường. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, vào rạng sáng cùng ngày, đơn vị thi công đã nhanh chóng dùng xe ủi hết các đống đá sỏi, xóa sạch hiện trường.Ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở VH-TT&DL Phú Yên, chủ đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường trên cho biết nhà thầu thi công dự án này là liên doanh Công ty TNHH Thương mại Tiến Dung (Kon Tum) và Công ty TNHH Đức Anh (TP Tuy Hòa).