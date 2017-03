Xe chở hành khách nước ngoài cháy, gần 30 người thoát nạn

Theo TRÀ MINH (TTO)

Chiếc xe bị nạn trên mang biển số kiểm soát 79N-2461, do tài xế Nguyễn Văn Thành, trú tại thành phố Nha Trang điều khiển, chở trên xe gần 30 khách du lịch, trong đó có hơn 15 khách là người nước ngoài, đến địa điểm trên bị bốc cháy dữ dội. Khi phát hiện xe cháy, những hành khách trên xe đã kịp thời thoát ra được bên ngoài nên không ai bị thương vong.Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại địa điểm xe cháy để dập lửa.Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế, tuy nhiên do xe cháy quá mạnh và nhanh nên chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện chưa thể tính được thiệt hại.Vụ hỏa hoạn ngay trên trục quốc lộ nên hàng trăm phương tiện bị ách tắc kéo dài hàng km.Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cảnh sát giao thông công an Quảng Ngãi và công an Sơn Tịnh cũng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên theo nhận định có thể do bị chập điện trong xe.