Xe chở hoa cháy rụi trên đèo

Vụ nổ, cháy trên đường đèo dài 30 km quốc lộ 723 đêm 29/8, ở khu vực quá heo hút nên tài xế không thể gọi lực lượng cứu hộ kịp thời. Mọi người bất lực đứng nhìn chiếc xe tải cháy rụi.

Tài xế kể, khi xe xuống gần hết đèo Hòn Giao thì phát hiện xe bốc cháy từ bố thắng phía sau. Lửa theo dầu thắng loang nhanh và tiếp giáp với ống dẫn nhiên liệu của xe làm bình dầu phát nổ. "Ngọn lửa bùng cao dữ dội, tôi với phụ lái chỉ kịp nhảy khỏi cabin để thoát thân mà không có cách nào chữa cháy", tài xế nói.

Xe cùng hoa đều bị thiêu rụi. Ảnh: Quốc Dũng

Anh cho biết, đã nhiều lần gọi cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhưng không thấy lực lượng cứu hộ đến, tuy vị trí tai nạn xảy ra chỉ còn cách Quốc lộ 1A khoảng 40 km.

Đây là chiếc xe tải đông lạnh chở hoa tươi của doanh nghiệp An Lộc, trên đường vận chuyển rau hoa cao cấp từ Đà Lạt đi Hà Nội. Bà Hồ Thị Thao, chủ doanh nghiệp An Lộc cho biết, đoàn xe của An Lộc đêm qua đi đến gần chục chiếc chở hàng ra Bắc cung cấp cho các siêu thị.

Cung đường 723 Đà Lạt - Nha Trang rút ngắn được khoảng cách so với đường cũ Đà Lạt - Phan Rang nên các tài xế chọn lưu thông. Tuy nhiên tuyến này có đèo Hòn Giao nguy hiểm dài trên 30 km, tài xế liên tiếp phải phanh gấp.

Đại diện ngành bảo hiểm cho biết, từ khi đường 723 được chính thức sử dụng vài năm nay, đã có 4 vụ cháy xe tương tự tại đoạn chân đèo.

Theo Quốc Dũng (VNE)