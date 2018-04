Xe chở khách đi lễ đền Hùng gây tai nạn

Chiều 25-4 (tức ngày mồng 10-3 Âm lịch), thông tin nhanh với PV, Ban ATGT tỉnh Phú Thọ xác nhận sáng cùng ngày trên quốc lộ 32 đoạn qua xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ TNGT giữa xe khách và 2 chiếc xe máy, khiến 2 nam thanh niên bị thương nặng.



Hiện trường vụ tai nạn giữa xe chở khách đi lễ đền Hùng và hai xe máy. Ảnh FB

Thông tin từ người chứng kiến, vào thời điểm trên, ô tô biển số 19B - 005.22 có gắn biển "Xe đi Đền Hùng" đang lưu thông trên quốc lộ 32 đến khu vực dốc Lò Vôi thì bất ngờ va chạm với hai xe máy mang biển số 21B1 - 756.00 chở 2 nam thanh niên và một xe máy khác (chưa rõ biển số) chở hai vợ chồng cùng một trẻ em.

Hậu quả vụ va chạm khiến hai nam thanh niên đi xe 21B1 - 756.00 bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng phần đầu vì đâm vào vách núi sau va chạm. Xe máy 21B1 - 756.00 bị xe khách cuốn vào gầm, hư hỏng nặng. Hai thanh niên trên chiếc xe này nằm bất tỉnh ở rãnh thoát nước bên đường.

"Do bị thương nặng, hai thanh niên đi xe biển số tỉnh Yên Bái được người dân đưa đi cấp cứu, còn cặp vợ chồng cùng trẻ nhỏ ở chiếc xe máy còn lại trong vụ tai nạn may mắn không bị thương đã tiếp tục di chuyển sau đó. Các hành khách trên xe khách đều an toàn", Ban ATGT tỉnh Phú Thọ thông tin thêm.