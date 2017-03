Xe chở khách giấu hàng ngàn gói thuốc lá lậu

Tối 27-4, Đội 4 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt quả tang xe khách mang BKS 37B 005.12 vận chuyện gần 2.000 gói thuốc lá ngoại, nhập lậu mang nhãn hiện Jet.







Gần 2000 gói thuốc lá lậu bị tịch thu trên xe chở khách



Theo B.Vân (NLĐO)



Chiếc xe khách trên chạy tuyến Nghệ An – Đắk Nông do tài xế Lê Đức Tú (trú Nghệ An) điều khiển, bị công an kiểm tra tại đường tránh Nam Hải Vân.Công an đã tìm thấy gần 2.000 gói thuốc lá lậu được giấu tinh vi dưới gầm xe, gầm giường nằm của khách. Tài xế Lê Đức Tú và chủ xe Hồ Tự Chiến (cùng ngụ tại Đắk Lắk) không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc của số hàng nói trên.Chủ xe Hồ Tự Chiến cho biết được 1 người tại chợ Vinh, Nghệ An thuê vận chuyển vào Đắk Nông với tiền công 500 ngàn đồng.Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đã tịch thu toàn bộ số thuốc lá lậu nói trên để xử lý theo quy định.