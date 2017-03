Xe chở rác nuốt xe máy vào gầm, 6 người nhập viện

Khoảng 16h ngày 22/2, xe chở rác mang BKS 29X-6315 của Công ty Môi trường Thăng Long lưu thông từ đường Nguyễn Khoái xuống dốc Đoàn Kết (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Khi đến cuối dốc, chiếc xe bất ngờ đâm vào nhiều xe máy rồi húc thẳng vào mặt tiền một gara ôtô.



Tại hiện trường có bốn chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, trong đó có 2 chiếc kẹt cứng trong gầm ôtô. Những người bị thương đã được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện.



Chiếc xe rác đâm đổ tường gara ô tô của một nhà ở phố Vĩnh Hưng.

Theo cảnh sát giao thông đội 14 (Công an thành phố Hà Nội), vụ tai nạn đã khiến 6 người bị thương và phải nhập viện. Trong số này, tài xế xe chở rác là Trần Văn Hùng (53 tuổi) bị thương nặng nhất do phần cabin bị biến dạng do đâm vào mặt tiền của gara ôtô. Năm nạn nhân còn lại đi trên hai xe máy.



Hiện trường ngổn ngang và một chiếc xe máy nằm gọn trong gầm xe chở rác.

Cô Yến (53 tuổi), một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khi cô đang ở gần nhà thì thấy một chiếc xe tải đi từ trên dốc xuống. Đến gần số nhà 456 đường Vĩnh Hưng, xe có dấu hiệu lảo đảo, đánh lái phần đường bên trái sau đó đâm liên tiếp vào nhiều xe máy đang đi theo hướng từ dưới dốc lên và tiếp tục lao thẳng vào mặt tiền một nhà ở phố Vĩnh Hưng rồi mới dừng lại.

Sau tai nạn, giao thông qua khu vực này bị ùn ứ nhẹ.

Theo Hoàng Anh (Zing.vn)