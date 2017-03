Xe chở tử thi gặp nạn, 5 người trọng thương

Rạng sáng 3-10, trên đường đưa tử thi bà Bùi Thị Hơn (47 tuổi; tử vong do TNGT tại TPHCM) về Quảng Ngãi an táng, xe BKS 53M-9987 chở quan tài cùng thân nhân bị xe tải BKS 77H-3129 do tài xế Bùi Thái Học (27 tuổi, trú Phù Mỹ-Bình Định) điều khiển ngược chiều tông tại Km1.474+100m–Quốc lộ 1A, thuộc xã Suối Cát, huyện Cam Lâm- Khánh Hòa.

Vụ tai nạn làm 5 người trên xe chở tử thi bị trọng thương. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Bác sĩ thăm khám cho ông Lê Công Khanh

Các bác sĩ và người nhà cho biết, chồng bà Hơn là ông Lê Công Khanh (47 tuổi; trú Phổ Cường, Đức Phổ- Quảng Ngãi) bị nặng nhất, với vết thương dài 15cm ở đầu và chấn thương khớp gối, hôn mê bất tỉnh. Bốn nạn nhân còn lại gồm 2 người nhà ông Khanh là ông Tô Thanh Hải (36 tuổi; chấn thương ngực) và Lê Công Minh (39 tuổi; gãy chân và tay, chấn thương mặt); lái xe Huỳnh Văn Bôn (40 tuổi; trú Bến Tre) và Nguyễn Thành Tâm (28 tuổi; trú TPHCM). Theo V.Tạo (NLĐO)