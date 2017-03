Xe chở xăng tông thẳng xe taxi, tài xế chết thảm

Vào lúc 4h sáng nay (27/7), trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn 5, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải chở xăng và một chiếc taxi.

Sau khi đối đầu chiếc taxi, chiếc xe chở xăng kéo xe taxi lao xuống vệ đường

Vào thời điểm trên chiếc xe tải chở xăng mang BKS: 37C-017.01 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông theo hướng Vinh-Hà Tĩnh, khi đi đến địa điểm trên đã mất lái, lao sang và đâm đối diện vào chiếc xe taxi mang BKS: 37A-004.53 do tài xế Lê Công Tình (51 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển. Sau cú đâm trực diện, chiếc xe tải đã kéo lê xe taxi và cùng lao xuống rìa đường quốc lộ 1A. Tại hiện trường, chiếc xe tải chở xăng nằm đè lên xe taxi, đầu chiếc xe taxi bị bẹp dúm. Tài xế xe taxi bị xe tải đè lên và chết ngay tại chỗ. Chiếc xe tải chở xăng rất may không bị hư hỏng gì, tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Chiếc xe taxi bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

Sau khi tai nạn xảy ra, công an huyện Nghi Xuân đã có mặt để lập biên bản vi phạm và điều 2 xe cứu hộ đến để kéo 2 xe bị tai nạn đi khỏi hiện trường. Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định là do tài xế xe tải chở xăng buồn ngủ và mất lái nên đã gây ra tai nạn đáng tiếc trên. Sáng cùng ngày, người nhà của nạn nhân đã đến để đưa về quê mai táng.

Hiện cơ quan Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Theo Ngọc Tú (Dân trí)