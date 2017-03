Xe cộ dồn ứ hơn 20km suốt 10 giờ trên đèo Cả

Hàng xe dài dằng dặc trên đèo Cả. Ảnh: Phước Duy



Theo Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Yên, đến 10h30 sáng cùng ngày, các đơn vị chức năng đã tiếp cận được hiện trường chiếc xe bị nạn 3 xe cứu hộ nhưng do lượng sắt phế liệu bên trong quá lớn nên phải mất nhiều giờ mới giải phóng hết. Bên cạnh đó việc giải phóng container bị nạn gặp khó khăn do mặt đường hẹp, đường dốc quanh co và nhiều khúc cua thẳng góc.



Dự kiến phải vài giờ nữa, việc lưu thông trên dèo Cả mới bình thường trở lại.



Trước đó, khoảng 2h sáng 15/5, tại km 1361 trên đèo Cả, đoạn qua địa phận hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, xe container mang biển số 57L-6131 kéo theo rơ-moóc 51R-3399 chở hàng tấn sắt phế liệu đã bất ngờ lật nghiêng khi đang qua một khúc cua gấp.

Tai nạn không gây thương vong về người nhưng đã làm hàng nghìn phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A bị ách tắc. Đoàn xe nối đuôi nhau dài đến hơn 20 cây số phải ách lại cả ở hai đầu đèo Cả.



Đến 10h cùng ngày,lực lượng CSGT phải tạm thời dừng xe hai chiều để xe cẩu giải phóng rơ-moóc khiến việc xe cộ dồn ứ càng trở nên trầm trọng.



Theo Phước Duy (Bee)