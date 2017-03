Xe công an va chạm giao thông, ba người chết

Hai học sinh bị nạn khi bị CSGT truy đuổi Sáng 17-3, trên đường giao thông nông thôn từ xã Hòa Hưng qua xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), học sinh Đặng Văn Quang và Nguyễn Gia Quốc Tuấn (lớp 11 Trường THPT Hòa Bình) chạy xe máy trên đường thì bị tổ tuần tra CSGT công an huyện ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Hai em không chấp hành mà bỏ chạy, CSGT Công an huyện Xuyên Mộc đuổi theo. Chạy đến khúc cua gấp, xe máy của hai học sinh trên lao sang bên trái đường, va vào gốc mít rồi tiếp tục văng vào tường căn nhà bỏ không, hất hai học sinh rơi xuống đất. Người dân và CSGT Công an huyện Xuyên Mộc đưa hai em đi cấp cứu. Em Quang đang theo dõi chấn thương đầu còn em Tuấn bị chấn thương sọ não, đã được các bác sĩ BV Bà Rịa phẫu thuật. Sau tai nạn, VKSND huyện Xuyên Mộc và công an phối hợp khám nghiệm hiện trường. HUY PHONG