Xe công tông liên hoàn, 5 người thương vong

Ô tô của công an huyện va chạm giao thông gây chết người Chiều 26-8, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết: “Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra đêm 22-8 trên tuyến QL91 giữa ô tô của Công an huyện Châu Thành và xe máy chạy ngược chiều. Vụ tai nạn khiến người chạy xe máy tử vong và người ngồi sau bị thương”. Cũng theo Thiếu tướng Bùi Bé Tư, thời điểm xảy ra tai nạn, xe công an huyện đang trên đường đi công tác. Hiện trường vụ tai nạn được giữ nguyên và công an phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm nghiêm chỉnh, ghi nhận đầy đủ hiện trạng. Hoàn toàn không có chuyện như dư luận đồn thổi là hiện trường bị tẩy xóa... GIA TUỆ - BÌNH MINH