Xe container cán mẹ tử vong, con nát 2 chân

Một vụ tai nạn xảy ra vào trưa 4-12 trên đường ĐT743 (thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) khiến hai người thương vong.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên ông Võ Văn Biển (42 tuổi) đi xe máy chở mẹ vợ là bà Ngô Thị Huyền (55 tuổi, quê Nghệ An) trên đường ĐT743 theo hướng từ thị xã Thuận An về thị xã Dĩ An. Khi vừa qua khỏi vòng xoay An Phú (phường An Phú, thị xã Thuận An) khoảng 50 m thì va chạm với xe container biển số 61C-201.45 do tài xế tên Phong đang chạy cùng chiều.





Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: VŨ HỘI

Cú va chạm khiến hai mẹ con ngã ra đường, bà Huyền bị xe container cán tử vong tại chỗ. Riêng ông Biển bị cán nát hai chân, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.



Tại hiện trường, xe container dừng cách hiện trường khoảng 200 m, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh xe máy. Mũ bảo hiểm và dép của các nạn nhân rơi ra đường. Nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.