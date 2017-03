Xe container cán xe máy, 1 người chết, 1 nguy kịch

Theo thông tin ban đầu, hai nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi chạy xe máy trên Quốc lộ 1A ( hướng cầu Đồng Nai về TPHCM).



Khi đến trước Công ty Trang My, xe máy của họ bị một xe đầu kéo chở container (chưa rõ tài xế) của doanh nghiệp vận tải Thành Đại Nghĩa chạy cùng hướng tông mạnh từ phía sau. Xe container đã cán ngang cả người lẫn xe máy, sau đó kéo lê một nạn nhân đi xa hàng chục mét mới dừng lại.



Tại hiện trường, thi thể nam thanh niên dính chặt dưới bánh sau xe container, cơ quan chức năng đến giải quyết vụ tai nạn phải dùng con đội nâng hai bánh xe lên mới kéo ra được.



Người còn lại cũng bị cán ngang chân, máu ra nhiều và nằm bất tỉnh tại chỗ, được người dân hai bên Quốc lộ 1 A đưa đi cấp cứu.



Ngay khi gây tai nạn, tài xế xe container bỏ trốn. Vụ tai nạn làm kẹt xe nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A hướng vào trung tâm TP do đúng vào thời điểm người dân đi chơi lễ đổ về.



Bước đầu, danh tính người tử vong vẫn chưa được xác định, còn nam thanh niên bị thương nặng được gia đình cho biết tên là Nguyễn Phương Quang (SN 1995, quê Trà Vinh, tạm trú quận 9 - TPHCM).



Hiện Công an huyện Dĩ An đang điều tra xử lý vụ tai nạn này.





