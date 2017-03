Xe container cháy khi đang lưu thông

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe trên thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giang Anh (có trụ sở đóng tại thành phố Hải Phòng) đang lưu thông thì phần cabin đột nhiên có khói bốc ra, sau đó bùng cháy dữ dội.

Tuy lực lượng an ninh cầu Bãi Cháy đã kịp thời dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng ngọn lửa quá mạnh nên phần cabin đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may, lái xe và phụ xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra.

Theo Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)