Xe container cháy rụi trên cầu

Chiếc xe container đầu kéo BKS 21H- 5126 do anh Trần Công Thu (sinh năm 1963), trú tại phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh điều khiển chở 22 tấn quả thanh long từ Bình Thuận ra Lạng Sơn. Khi đến địa điểm trên thì phát nổ và bốc cháy. Khoảng 30 phút sau, ba xe cứu hỏa của Công an Quảng Bình có mặt để chữa cháy. Tuy nhiên do bình xăng xe bị nổ nên ngọn lửa bốc nhanh làm chiếc xe và số thanh long cháy rụi hoàn toàn. Ước thiệt hại về tài sản hơn 2 tỷ đồng.

Xe container trở thành ngọn “đuốc sống”

Việc cháy xe ngay trên cầu đã dẫn đến tắc đường. Các lực lượng chức năng đã kịp thời điều tiết phương tiện, phân luồng giao thông để giải tỏa lượng lớn xe tô tô trên chiều dài gần 10 km.

22 tấn quả thanh long cháy rụi

Đầu xe bị biến dạng

Phương tiện bị ách tắc trên quốc lộ 1A



Theo Hoàng Phúc (NDĐT)