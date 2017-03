Xe container - “hung thần” đáng sợ!

Tuyến liên tỉnh lộ 25B, thuộc địa bàn Q2 và đoạn đường Nguyễn Thị Định từ cảng Cát Lái hướng về xa lộ Hà Nội cùng với QL1A đoạn qua quận Thủ Đức liên tục xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn xe tải đầu kéo container phóng nhanh, vượt ẩu, chèn ép lẫn nhau khiến trật tự an toàn giao thông các đoạn đường này luôn bị đe dọa.

Như vụ 2 xe đầu kéo container biển số 57L-0541 và 51L-1410 phóng nhanh húc vào nhau gây ra vụ tai nạn kinh hoàng. Cả 2 đầu kéo bị hư hỏng nặng, húc gãy cột điện và tông tiếp vào một xe tải thứ 3 mang biển số 72M-8130 đang lưu thông gần đó. Hậu quả lái xe đầu kéo bị thương nặng, 2 thùng dầu trên xe tải biển số 72M-8130 bị xe đầu kéo 57L-0541 húc văng ra đường chảy lênh láng làm cả đoạn đường kẹt xe trong nhiều giờ liền.

Hay vụ tai nạn kinh hoàng do xe container gây ra trên đường Bạch Đằng, P14, Q.Bình Thạnh cũng là do lái xe phóng nhanh. Chiếc xe tải đầu kéo container biển số 80K-1297 kéo rơ-moóc biển số 51R-4985 chở container loại 20 feet đang lưu thông từ hướng chợ Bà Chiểu ra vòng xoay Hàng Xanh. Khi xe đến trước số nhà 477 đường Bạch Đằng, P3, Q.Bình Thạnh thì đâm vào dải phân cách giữa đường. Do tốc độ cao, xe container quá khoẻ, tiếp tục húc văng hơn 30m dải phân cách rồi lao sang bên kia đường.

Lúc này nhiều người đang ngồi ăn trong quán phở trước số nhà 358 đường Bạch Đằng, P14, Q.Bình Thạnh đã bỏ chạy tán loạn. Riêng chị Vũ Thị Tố Quyên (SN 1986, ngụ P21, Q.Bình Thạnh) do chạy không kịp nên đứng nép sát vào bức tường ngôi nhà. Nhưng chiếc xe container vẫn lao tới húc đổ cột điện rồi đâm sầm vào bức tường nhà nơi chị Quyên đang đứng nấp làm nạn nhân thiệt mạng.

Vụ tai nạn tại vòng xoay Hàng Xanh, Q.Bình Thạnh xảy ra cuối tháng 5-2008 vừa qua cũng do xe container gây ra đã khiến tình hình an toàn giao thông càng báo động. Xe container mang biển số 57L-2623 lao với tốc độ cao đã tông vào xe gắn máy biển số 54U1-3812. Vụ tai nạn làm bà Nguyễn Thị Nhờ điều khiển xe gắn máy chết tại chỗ và bà Lê Thị Hạnh ngồi sau bị thương nặng. Vụ tai nạn làm kẹt xe nghiêm trọng kéo dài tại khu vực Hàng Xanh về hướng cầu Điện Biên Phủ.

Hay vụ tai nạn kinh hoàng gần đây nhất ở đường Nguyễn Văn Linh, Q7. Chiếc xe tải đầu kéo moóc mang biển số 72N-3182 do Nguyễn Văn Linh (SN 1956, ngụ Long Thành, tỉnh Đồng Nai) điều khiển với tốc độ khá cao từ hướng cầu Rạch Đĩa 2 quẹo vào đường Nguyễn Văn Linh về hướng cầu Tân Thuận 1. Lúc xe tải đang vào giao lộ, bất ngờ tông vào xe gắn máy do một người đàn ông điều khiển. Xe gắn máy mắc kẹt vào đầu xe tải, nạn nhân lọt vào gầm xe và cùng bị kéo đi cho đến khi CSGT nhảy ra chặn đầu xe container mới dừng lại để cứu nạn nhân ra ngoài.

Chỉ trong 2 tháng 7 và 8 của năm 2008 liên tiếp xảy ra hơn 10 vụ tai nạn do container gây ra. Xe BS: 57L-4332 cán chết bà Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1948) và Nguyễn Xuân Khanh (4 tuổi) tại QL1A đoạn tổ 3, khu phố 6, phường Linh xuân, Thủ Đức ngày 7-8-2008.

Vụ Thứ hai xảy ra trưa 21-7-2008, container BS: 57L-0240 cán chết Nguyễn Hoàng Phường (SN 1985) và cô bạn gái trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 Quận Bình Thạnh.

Vụ thứ 3 xảy ra ngay ngã tư Tam Bình - Thủ Đức ngày 7-7-2008, xe container BS: 57L-4880 cán chết chị Nguyễn Thị Vượng điều khiển môtô BS: 51X1-7473 đang lưu thông cùng chiều. Gần đây nhất, lúc 22 giờ ngày 11-8-2008, xe container BS: 57L-3154 lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận. Mặc dù đường rất chật hẹp do đang thi công công trình thoát nước, vậy mà container này cũng cố tình vượt nhanh để đụng vào môtô BS: 54S1-4411, do Nguyễn Xuân Vi điều khiển, làm chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung ngồi sau té xuống đường chết tại chỗ.

Tình trạng xe container chạy ẩu là nỗi lo đồng thời là sự ám ảnh của người dân trên các tuyến đường trên. Rất mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với những bác tài xem thường luật giao thông.