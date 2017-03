Xe container tông hai xe con, năm người nhập viện

(PL) - Trên quốc lộ 1A đoạn qua xóm 13, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chiều 21-12 xảy ra vụ TNGT giữa xe container và hai ô tô con khiến năm người nhập viện cấp cứu - báo Dân Trí dẫn thông tin từ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Hải, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An), cho biết.