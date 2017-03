Xe container xài biển số đỏ dỏm 'làm lơ' hiệu lệnh CSGT

Sáng 4-3, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSTG Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ trên đại lộ Bình Dương (đoạn qua địa bàn phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện hai xe container loại 40 feet biển kiểm soát màu đỏ lưu thông hướng từ cảng Cát Lái (TP.HCM) đến thị xã Bến Cát có dấu hiệu vi phạm.

Lúc này lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế đã không chấp hành.



Một trong hai chiếc xe container được xác định là dùng biển số đỏ giả.

Tổ tuần tra đã phải nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát cơ động, đồng thời liên hệ với Kiểm soát Quân sự phối hợp kiểm tra.

Qua xác kiểm tra, hai xe container biển số màu đỏ TH-72-20 do Nguyễn Văn Hoàng (quê Sóc Trăng) điều khiển và TH-72-23 do Trần Văn An (29 tuổi, quê Quảng Bình) điều khiển là biển giả. Tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe.



Hai phương tiện trên đang bị lực lượng CSGT lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.