Cán bộ Chi cục Kiểm lâm Phú Yên kiểm tra số tê tê đang được tạm giữ. Ảnh: HOÀI TRUNG





Xe cứu thương chở 49 con tê tê trái phép. Ảnh HOÀI TRUNG



Theo HOÀI TRUNG (TTO)



Ngày 22-10, ông Lê Văn Bé, phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết UBND tỉnh vừa chỉ đạo cho kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng bán 49 con tê tê cho các cơ sở nuôi động vật có đủ điều kiện theo quy định. Đây là số tê tê được bắt giữ trên một chiếc xe cứu thương, vào 11g đêm 18-10.Theo ông Bé, đêm 18-10, trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Đông Hòa, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Phú Yên ra hiệu lệnh dừng xe cứu thương do tài xế Lê Văn Tùng (26 tuổi, trú tại 28 Hoàng Trọng Trì, phường Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) điều khiển để kiểm tra nhưng tài xế này đã lái xe bỏ chạy.CSGT phải truy đuổi và bắt được xe cứu thương này tại xã Hòa Tâm (Đông Hòa). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe chở 49 con tê tê (động vật quý hiếm nhóm IIB) với tổng trọng lượng gần 256kg nhưng không có giấy tờ hợp lệ.Tài xế Tùng cũng không xuất trình được giấy tờ xe, không nêu tên chủ xe, chủ hàng, chỉ khai nhận số tê tê nói trên được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Bắc.Các cơ quan chức năng xác định 49 con tê tê còn sống, được định giá 511,6 triệu đồng.