Xe đầu kéo tông xe khách, 7 người thiệt mạng

Các nạn nhân trong vụ tai nạn

Danh sách các nạn nhân tử vong:



1/Phan Đình Ánh Vân (36 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

2/Trần Hồng Phương (6 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

3/Trần Tín Trung Nhân (4 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận)

4/Võ Trung Nghĩa (57 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh)

5/Dương Xuân Cẩm Mỹ (21 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An)

6/Lê Văn Thạnh (56 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

7/Một nạn nhân nữ chưa xác định danh tính





Danh sách các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận:



1/Thái Hồng Hiếu (19 tuổi, ngụ P.Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

2/Nguyễn Trung Trực (23 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)

3/Nguyễn Minh Kiên (28 tuổi, ngụ P.Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

4/Nguyễn Ngọc Thảo (41 tuổi, ngụ P.Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

5/Trương Phước Hào (27 tuổi, ngụ P.Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

6/Trần Thị Bích Nhung (25 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

7/Phạm Chín (50 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM)

8/Lê Văn Lý (34 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

9/Nguyễn Văn Oanh (41 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tài xế xe khách)

10/Nguyễn Thị Minh Thư (31 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận)