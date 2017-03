Xe đi ăn cưới bị nạn, 7 người bị thương nặng

Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 17/2, trên quốc lộ 1A đoạn km 402+100 thuộc địa bàn xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Hậu quả, 7 người bị thương nặng.



Theo nhiều nhân chứng, vào thời gian trên, chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 29N-3704 chở 7 người đi ăn cưới từ Diễn Châu về. Khi tới địa điểm trên, do tránh chiếc xe tải đi hướng ngược chiều nên tài xế xe 4 chỗ không làm chủ được tốc độ và đâm vào hai cột mốc bên đường rồi lật xuống ruộng.



Hậu quả, 7 người trên xe (cả người lớn và trẻ em) bị thương nặng. Riêng chiếc xe 4 chỗ bị móp hết phần thần xe. Chiếc xe tải cũng biến mất ngay sau đó.



Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt kịp thời tại hiện trường để điều tra, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.



Đến 15 giờ chiều cùng ngày, chiếc xe 4 chỗ mới được đội cứu hộ trục vớt lên khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến quốc lộ 1A ách tắc gần một giờ.



Thông tin ban đầu, 7 người trên xe đều trú tại xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu.



Hiện cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu đang điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



Theo Việt Hùng (Nghệ An Online, Dân trí)