Xe “điên” không biển số gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy

Sáng 24-4, trung tá Hoàng Duy Hà - đội trưởng Đội CSGT công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang hoàn tất hồ sơ, xử lý tài xế ôtô say rượu gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy vào tối 23-4.