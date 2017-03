"Xe điên" tông liên hoàn, chồng chết, vợ nguy kịch

Hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ 70 (huyện Bảo Yên - Lào Cai) sáng 19-4. Ảnh: Báo Lào Cai



Theo B.T.Th (NLĐ)



Thượng tá Hoàng Văn Sao, Phó trưởng Công an huyện Bảo Yên, cho biết vụ tai nạn này còn làm 3 ô tô, 2 xe máy hư hỏng, gây ách tắc giao thông cho đến 14 giờ cùng ngày.Những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết xe tải do Vũ Văn Tuấn (SN 1982, ngụ Bình Giang - Hải Dương) điều khiển chạy hướng Yên Bái - Lào Cai. Đến đoạn km 172 + 600 Quốc lộ 70, xe đang xuống dốc thì đâm vào sau xe khách do Phạm Hồng Phú (ngụ thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên) điều khiển.Tiếp đó, xe tải đâm vào cạnh sườn bên trái xe đầu kéo do Trần Văn Quyết (ngụ Móng Cái - Quảng Ninh) điều khiển chạy hướng Lào Cai – Yên Bái, rồi tiếp tục đâm vào 2 xe máy, sau đó lao xuống rãnh đường mới chịu dừng lại.Vụ tai nạn khiến một người đi xe máy là anh Phạm Lục Tùng (SN 1991, ngụ bản Mai 4, xã Minh Tân, huyện Bảo Yên) chết ngay tại chỗ, còn vợ là Hoàng Thị The bị thương nặng phải chuyển lên bệnh viện tỉnh cấp cứu.Theo TTXVN, hai bố con Sùng Seo Lấu và Sùng Thị Thơm đi trên chiếc xe máy còn lại cũng bị đa chấn thương.