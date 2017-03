Xe đón đoàn Nghị sĩ nước ngoài bị hung đồ tấn công

Thông tin ban đầu từ Công an TP Hà Nội, khoảng 8h ngày 19/9, xe ô tô biển kiểm soát 30K-8169 (của Văn phòng Quốc hội thuê) do anh Nguyễn Đức Tùng (SN 1974, ở ngõ 71, Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa) điều khiển đi sân bay Nội Bài để đón đoàn Nghị sỹ Quốc hội Thái Lan. Trên xe có anh Vũ Minh Phú (SN 1975) là cán bộ Văn phòng Quốc hội.



Khi đến đoạn đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài thuộc thôn Nhuế, xã Kim Chung, Đông Anh, anh Tùng điều khiển xe lấn trái, tránh xe máy đi cùng chiều. Lúc này, phía sau có xe ô tô hiệu Venza biển kiểm soát 30U-6399 cũng đang chạy cùng chiều.



Do cho rằng anh Tùng cố ý chèn đầu, người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30U-6399 vượt lên chặn xe của anh Tùng.



Đối tượng lái xe Venze mở cửa xe anh Tùng, kéo anh Tùng ra khỏi xe và đấm vào mặt anh. Chưa dừng lại ở đây, một đối tượng khác cũng đi trên xe Venza mở cốp xe lấy thanh kiếm nhọn đâm thủng lốp trước bên trái xe anh Tùng. Sau đó, cả hai lên xe bỏ chạy.



Ngay sau khi nhận tin báo, CA huyện Đông Anh đã tổ chức xác minh làm rõ đối tượng lái xe ô tô biển kiểm soát 30U-6399 là Cao Xuân Phương (SN 1973, ở Chợ Bến, Yên Mô, Ninh Bình, tạm trú ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội). Đối tượng cầm kiếm đâm thủng lốp xe là Trung (chưa rõ họ), SN 1976, ở thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang.



CA huyện Đông Anh đang truy bắt 2 đối tượng đã bỏ trốn.





