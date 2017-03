Xe du lịch gặp nạn khiến 20 người thương vong

Xe ôtô khách 53S-1285 do lái xe tên Nguyễn Thanh Tòng, 37 tuổi, ở quận Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, chở 44 hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tham quan du lịch Nha Trang, Khánh Hòa.

Khi đến địa phận trên, do chạy quá tốc độ nên xe đã đâm vào phía sau xe 53S-1270 do lái xe Trương Văn Hải, 46 tuổi, ở Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương điều khiển.

Vụ tai nạn đã làm tài xế Nguyễn Thanh Tòng chết tại chỗ.

19 hành khách đều bị chấn thương vùng mặt và tay chân đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Thuận đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Theo Công Thử (TTXVN/Vietnam+)