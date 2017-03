Xe du lịch húc xe tải bay ra khỏi đường cao tốc

Theo thông tin ban đầu, tài xế Nguyễn Văn Minh (51 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe tải biển số 51C – 539.23 lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương theo hướng Sài Gòn đi Long An.

Khi xe di chuyển đến địa phận huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thì bất ngờ bị xe du lịch 7 chỗ biển số 67A – 035.61 do tài xế Ngô Thành Trung (39 tuổi, quê An Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều từ phía sau, tông trúng.

Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc xe tải bị đẩy một đoạn dài khoảng 100 mét trên đường, sau đó bay ra khỏi cao tốc.

Ghi nhận tại hiện trường, một đoạn lan can cao tốc khoảng 30 mét bị hư hỏng. Chiếc xe tải bị rơi ra khỏi cao tốc, lật ngửa trên mặt đất. Tài xế và phụ xe bị kẹt bên trong cabin đã cố gắng đập cửa thoát ra ngoài.

Riêng chiếc xe du lịch 7 chỗ, phần đầu bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận trên xe văng ra ngoài. Hai người đi trên xe này bị thương nặng và được chuyển đi cấp cứu liền sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận và lập biên bản xử lí vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn:











Ảnh: Kỳ Thanh