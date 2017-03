Xe gắn máy bị tạm giữ phát cháy khi đang chở trên xe CSGT

Khoảng 7 phút sau vụ cháy mới được dập tắt. Công an huyện Phong Điền đã khám nghiệm hiện trường, xác minh và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ba chiếc xe gắn máy bị cháy rụi phần nhựa, dây điện... Ảnh: GIA TUỆ

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Phong Điền cho biết, vào thời thời điểm trên, xe tải đặc chủng biển kiểm soát 65E-1167 của CSGT công an huyện đang chở 3 xe gắn máy (gồm xe biển kiểm soát 65N2-3291, 65FC-0454, 65P3-7964) – xe vi phạm an toàn giao thông vừa bị tạm giữ được đưa lên xe đặc chủng để chở về kho quản lý phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, khi khi tải đặc chủng 65E-1167 chở 3 xe gắn máy nói trên lưu thông cách cầu Rạch Chuối khoảng 50m thì phát hiện xe gắn máy 65N2-3291 – là một trong 3 xe vi phạm bị tạm giữ đang chở ở thùng sau đột nhiên bốc cháy rồi cháy lan sang 2 xe còn lại.

Cabin xe tải đặc chủng của CSGT bị cháy lan gây hư hỏng nặng. Ảnh: GIA TUỆ

Tài xế xe tải đặc chủng của CSGT sử dụng bình chữa cháy trên xe để dập lửa, đồng thời người dân ở gần đó sử dụng bình chữa cháy của gia đình tham gia chữa cháy… Dù đám cháy được khống chế nhanh chóng, nhưng dàn nhựa, dây điện của 3 xe gắn máy gần như bị thiêu rụi. Đám cháy lan sang cabin xe tải đặc chủng thiêu rụi phần nệm của ghế ngồi, hư hỏng cabin…

GIA TUỆ