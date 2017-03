Xe gắn máy va chạm xe tải, một công nhân tử nạn

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên, anh Hủy điều khiển xe gắn máy BKS 29R2-9882 từ trong công ty chạy ra. Anh Hủy điều khiển xe gắn máy băng ngang QL1A để vào đường Bình Đường. Cùng lúc này, xe tải BKS 61L-6482 do tài xế Nguyễn Thanh Tùng (36 tuổi, quê quán Bình Dương) điều khiển chở đầy hàng hóa lưu thông trên QL1A (hướng từ cầu vượt Sóng Thần về Bình Dương) không xử lý kịp trước tình huống trên nên cuốn cả người và xe anh Hủy vào gầm xe.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Tùng đã vào Công an xã trình diện. Lực lượng CSGT - Công an huyện Dĩ An đang làm rõ nguyên nhân.

Điều đáng nói là khu vực giao lộ Bình Đường - QL1A hằng ngày lượng công nhân và các phương tiện qua lại rất lớn nhưng đèn tín hiệu giao thông tại đây không hoạt động từ rất lâu. Người dân khu vực này bức xúc vì nhiều vụ va quệt và dẫn đến chết người tại khu vực này mà các cơ quan chức năng lại không có biện pháp để hạn chế.

