Xe giường nằm cháy rụi, 25 hành khách chạy thoát thân

Lúc 4 giờ sáng nay (3-12), khi đang lưu thông trên quốc lộ 1, đến đoạn khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thanh, huyện Tuy An (Phú Yên), xe khách giường nằm biển số 76B-007.42 bất ngờ bốc cháy.



Xe giường nằm bị cháy rụi cùng toàn bộ hành lý của hành khách. Ảnh: KHẮC NHO

Tài xế chiếc xe, ông Nguyễn Có (54 tuổi, ngụ xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi), cho biết lúc đó trên xe chở 25 hành khách đi từ TP.HCM đến Quảng Ngãi.

Bất ngờ ông phát hiện mùi khét phát ra từ cabin nên dừng xe lại kiểm tra. Khi xe vừa dừng hẳn thì bất ngờ bốc cháy. Tài xế Có bung cửa, hô hoán hành khách chạy thoát khỏi xe. Ngay sau đó lửa bùng lên dữ dội, bao trùm cả chiếc xe.



Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Tuy An điều động ba xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Đến 5 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc xe cùng toàn bộ hành lý, tài sản của hành khách đã bị lửa thiêu rụi.