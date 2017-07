Xế hộp bốc cháy dữ dội trong đêm

Sự việc xảy ra vào gần 23 giờ đêm qua (2-7), trên tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, ô tô bốn chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Cụ thể, theo các nhân chứng vào thời điểm này trên tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng Thanh Trì - Hà Nội, đoạn qua km83 thuộc địa phận huyện Thanh Trì (Hà Nội), ô tô do một người đàn ông điều khiển bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe, chỉ còn trơ khung. Thời điểm chiếc xe bị cháy, tài xế may mắn thoát được ra ngoài an toàn.



Hiện trường sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại để phân luồng giao thông, đồng thời làm rõ nguyên nhân sự việc



Theo thượng tá Trần Văn Thu - Đội trưởng Đội tuần tra số 7, Cục CSGT (Bộ Công an) phụ trách tuyến đường Pháp Vân- Cầu Giẽ cho hay, ô tô bị cháy là loại xe đời cũ được sử dụng nhiều năm.

Ngay sau đó chiếc xe cháy còn trơ khung về bãi tập kết nhưng hiện không thấy chủ xe đến nhận.